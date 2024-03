Faustão é submetido ao processo de embolização após o rim transplantado não funcionar - TV Jangadeiro

O apresentador Fausto Silva, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após realizar um transplante de rim. De acordo com nota divulgada por sua equipe na última quinta-feira (14), o novo rim do artista ainda não está funcionando e por conta disso, o apresentador precisou passar por um processo de embolização para “resolver questões linfáticas” que poderiam ser responsáveis por esse atraso. De acordo com Elias David Neto, nefrologista do Hospital Sírio-Libanês, um rim transplantado que veio de um doador falecido, como é o caso do transplante que Faustão foi submetido, leva na maioria dos casos, uma média de 7 a 10 dias para começar a funcionar.

“Quando há um transplante de coração prévio, existem outros fatores que podem fazer o rim demorar mais para funcionar e cada caso precisa ser avaliado. No Brasil, 50% a 60% dos rins levam esse tempo médio para voltar a funcionar normalmente”, afirma David Neto.

Vale lembrar que, em agosto de 2023, Faustão também passou por um transplante de coração. Naquela época, o apresentador enfrentava um quadro de insuficiência cardíaca. O coordenador do Centro Especializado em Nefrologia e Diálise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Américo Cuvello Neto, comentou em entrevista que tanto o transplante de coração, quanto o quadro de insuficiência cardíaca, poderia levar a danos na função renal.