Nattan celebra cura de problemas de saúde após anúncio de volta aos palcos - TV Jangadeiro

Após anunciar a volta aos palcos após tratamentos médicos, o cantor revelou outra novidade. Ele está curado da bactéria H Pylori e dos refluxos, fatores que o fizeram se afastar das apresentações para seguir tratamento. O artista compartilhou a excelente notícia com seus seguidores nesta quinta-feira (13). Nattan publicou uma foto no Instagram com a legenda “endoscopia” e em seguida um vídeo, ainda na maca onde foi realizado o exame, para contar a boa nova: “Hoje foi minha volta aqui no Doutor. Fiz uma endoscopia para saber como que eu tô. Estou 100% bem, nada de refluxo, [bactéria] H pylori se foi.”

No primeiro dia do ano, o cantor explicou que estava enfrentando uma crise de esofagite há vários meses. Esse quadro se agravou depois de contrair a bactéria H Pylori, o que o levou a parar de tomar os remédios para melhorar o refluxo, causando, por consequência, problemas nas cordas vocais. No último dia 19 de fevereiro, Nattan revelou que em 9 de março, em Aracaju, estará de volta com as apresentações, com a nova temporada do Desmanttelo.