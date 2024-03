Jade Magalhães se declara e parabeniza Luan Santana no aniversário dele e diz: ”Você me inspira” - TV Jangadeiro

Casalzão! Nesta quarta-feira (13/), Luan Santana comemora 33 anos de idade e nas redes sociais, sua namorada Jade Magalhães fez questão de se declarar para o amado. A influenciadora apaixonada compartilhou uma foto ganhando um beijo do artista nas redes sociais. O sertanejo confirmou a volta do relacionamento no último dia 28, “Antes de aproveitarmos muito o seu dia, quero deixar aqui registrado. Enquanto te olho a só alguns passos de mim, agradeço pela sua vida, por poder viver, crescer e sorrir com você!! Parabéns, meu amor!! Que você viva o extraordinário!!”, desejou Jade.

A influencer escreveu sobre o quanto que está feliz ao lado de Luan. “Conheci um menino sonhador e, hoje, tenho orgulho do homem que você se tornou, realizando todos os desejos do seu coração. Desejo um novo ciclo repleto de bons momentos, prosperidade e luz!! Te amo e amo o que somos juntos. Amo te ver sorrindo pra mim e amo a leveza dos nossos momentos. Que Deus te permita ser luz na vida das pessoas. Você me inspira”, finalizou.