Ana Hickmann e Edu Guedes assumem namoro e se declaram - TV Jangadeiro

Ana Hickmann e Edu Guedes estão oficialmente namorando. Os dois são amigos há 20 anos, e assumiram o romance que já era claro diante das recentes aparições lado a lado, em clima de intimidade. O relacionamento foi confirmado pela assessoria de imprensa dos dois.

O envolvimento dos dois foi noticiado com exclusividade pelo jornalista Léo Dias desde as primeiras aparições públicas juntos após o fim do casamento dela com Alexandre Correa, depois de ser agredida pelo empresário no ano passado. A primeira das aparições do casal foi em dezembro de 2023, quando estiveram no Tauá Resort Hotel, em Atibaia, no interior de São Paulo. Desde então, as aparições se intensificaram, com passeios de jet ski, flagrados enquanto curtiam a noite em Paraty e por aí vai.

Nesta terça-feira, Ana Hickmann usou seu perfil no instagram para se declarar para o namorado com direito a foto dando beijos na boca: “É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas.” escreveu a apresentadora.