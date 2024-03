Murilo Huff revela quantos filhos quer ter com Versiani e entrega música com Maiara & Maraisa - TV Jangadeiro

Gabriela Versiani e Murilo Huff estão juntos desde o ano passado e já falaram mais de uma vez sobre os planos do casamento. Em uma entrevista, o artista contou quantos filhos o casal pretende ter e revelou que tem uma música guardada para gravar com as gêmeas Maiara e Maraísa. O sertanejo e a influenciadora têm planos de dar três irmãozinhos para o pequeno Leo, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça: “Com certeza, quero pelo menos dar mais uns três irmãozinhos pro Leo. A gente já fala sobre casamento. Tudo no tempo certo, no tempo de Deus, o que tiver pra nós, estamos preparados”.

Perguntado sobre a criação do pequeno Leo, Huff respondeu se é mais um pai babão ou mais centrado: “Papai fica dividido, né? Eu sempre tento tender mais pro lado centrado, já tem muita gente pra estragar. É muita avó, muito avô ali em volta. Graças a Deus ele é uma criança que tem muito amor. Mas não dá pra ser rígido o tempo todo. A gente tem uma relação muito boa, a gente se entende muito. É bonito o jeito que ele me respeita, ele é muito tranquilo, não dá birra com nada”.”Me sinto muito honrado com o convite, as meninas são minhas amigas de longa data já. As meninas também compõem demais. A gente gravou uma música juntos em Rio Preto, mas temos uma outra guardada aí, que elas nem sabem ainda, logo logo o convite chega”, revelou o cantor.