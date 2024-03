Filho de Zé Neto tem choque anafilático após reação alérgica gravíssima - TV Jangadeiro

Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, contou que o filho mais velho do casal, José Filho, foi picado por uma abelha e sofreu um choque anafilático enquanto ela e o cantor estavam em viagem por Maldivas e Dubai. A criança precisou ir até o hospital, mas após uma semana de tratamento já passa bem. No Instagram, a influencer explicou como tudo aconteceu: “Fui pra uma consulta do José, uma alergista, porque quando a gente estava em viagem, aconteceu um episódio com o meu filho que ele teve uma picada de uma abelha. Graças a Deus a minha sogra é muito antenada, muito ligeira, porque ele teve reação alérgica gravíssima, ele foi parar no hospital, eles falam que é o ataque anafilático que ele teve, que é mais de um sintoma e o José é asmático, então acaba fechando tudo a parte respiratória dele, além da alergia externa.”

Natália revelou que nunca tinha presenciado algo do tipo antes e que o pequeno fez o tratamento durante a última semana com corticoide. Ela ainda comentou que só soube do ocorrido quando chegou da viagem. A pediatra da família recomendou que a influenciadora procurasse um alergista para diagnosticar exatamente qual era a alergia da criança e o grau. Com o tratamento, o herdeiro vai criando resistência às picadas de abelhas, mas essa terapia não existe no Brasil, sendo tratada com uma “caneta” que só é encontrada nos Estados Unidos e na Europa. Ela contou que conseguiu comprar, pois tem amigos na Europa, e finalizou o vídeo declarando que “é algo que me choca” não ter esse tipo de medicamento no país.