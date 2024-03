Anderson Leonardo, do Molejo, é internado com dores por conta de câncer raro - TV Jangadeiro

Em tratamento contra um câncer raro, Anderson Leonardo, do grupo Molejo, foi internado na última semana após apresentar fortes dores. O cantor informou sobre a hospitalização após compartilhar um vídeo em que aparece acamado em um hospital, recebendo comida na boca por sua mãe, dona Jorgelia. A assessoria de imprensa do cantor revelou que ele segue passando por uma bateria de exames enquanto fica sob observação médica. O artista, de 51 anos, está em tratamento contra um câncer inguinal, um tipo raro localizado na região da virilha que afeta o pênis e o ânus.

“Ele teve um quadro de fortes dores, e por conta disso a junta médica optou pela internação para tratamento. Infelizmente ainda não temos informações exatas, estamos aguardando o resultado dos exames que foram feitos”, contou a assessoria do cantor. A equipe do grupo Molejo também confirmou que os médicos acreditam que as dores estejam relacionadas ao câncer. Até o momento ele não tem previsão de alta. “Ele fez uma semana de radioterapia. Após essa semana, fui fazer um show no interior do Rio de Janeiro, onde teve essa crise”, explicou. Anderson luta contra a doença desde outubro de 2022. Em setembro do ano passado, ele chegou a ser internado no CTI para tratar uma embolia pulmonar. Inicialmente, os representantes do cantor divulgaram que a hospitalização havia sido motivada por uma pneumonia.