Jojo Todynho se torna notícia após faltar aulas da faculdade de direito - TV Jangadeiro

O escritório de advocacia “Um Tiro de Justiça” pode estar com os dias contados… Segundo o jornalista Léo Dias, a artista não aparece para as aulas de sua faculdade desde a volta do período letivo no início deste ano. Alunos que frequentam o campus, relataram que até o fim do semestre passado Jojo estava indo para as aulas normalmente. Fontes também afirmaram que ela sempre chega de forma “marcante” a faculdade, uma vez que o alto som de seu veículo é percebido pelos funcionários e alunos do local.

A artista ainda não foi vista desde o início das aulas, iniciadas em meados de fevereiro para os veteranos do curso, que é o caso de Jojo. Os calouros, ou seja, aqueles recém-matriculados, iniciaram as aulas na última segunda-feira (4/03). Outros alunos também relataram que Jojo sempre se fez participativa nas aulas e que sua falta tem sido sentida por professores e alunos.