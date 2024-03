Léo Santana chora ao perder primeiro dia de aula da filha Liz - TV Jangadeiro

Nesta segunda-feira (4/3), o cantor Léo Santana não escondeu a emoção por, infelizmente, perder o primeiro dia de aula de sua filha, Liz, de 2 anos. Ele e a esposa, Lore Improta, pegaram uns dias de folga para descansarem da maratona de Carnaval, em uma viagem à África do Sul. A data da viagem e do início das aulas da pequena, infelizmente coincidiram.

No Instagram, o artista lamentou o fato de não presenciar o momento em que a filha vai para a escolinha, mas garantiu que terá o ano inteiro para viver “diversos dias especiais”. “Hoje é o primeiro dia de aula da nossa pequena Liz. Estamos ansiosos para vê-la vestida com a farda da escolinha”, disse ao lado de Lore. O casal volta para o Brasil ainda nesta semana. Em lágrimas, o Gigante afirmou que passou um filme em sua cabeça em relação à paternidade. “O tempo tá voando! Queria estar com ela agora”, finalizou.