Xand Avião e Zé Vaqueiro levam susto após jatinho sofrer pane durante voo - TV Jangadeiro

Os artista Zé Vaqueiro e Xand Avião passaram por um susto durante um voo de Brasília para Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (1º). Por volta das 9 horas da manhã, ao retornar de um aniversário para o Ceará, os forrozeiros estavam acompanhados das esposas, Isabele Temoteo e Ingra Soares, além dos empresários da produtora Vybbe quando foram surpreendidos por uma pane nos dois motores do jatinho de Xand Avião. O piloto chegou a declarar emergência ao Centro Recife, área de controle para voos em rota, durante voo. Na plataforma de monitoramento de voos Flight Radar, o código 7700 chegou a ser sinalizado. Este é o número usado pela Agência Nacional de Aviação Civil para indicar que um voo está ameaçado por um perigo iminente e que necessita de ajuda imediata.

Durante a pane, o piloto ainda tentou realizar um pouso na cidade de Crateús, mas os motores voltaram ao normal antes mesmo de iniciar o procedimento. A aeronave, então, seguiu voo e aterrissou em Fortaleza. A coluna do artista confirmou as informações sobre o ocorrido na aeronave. Ao todo, oito pessoas estavam no voo. Ao chegar a Fortaleza, o avião modelo Hawker Beechcraft 400XP foi levado para ser periciado. Ainda pela manhã, em publicação no Instagram, Xand Avião publicou uma foto da imagem de Nossa Senhora Fátima em casa, seguido da mensagem: “Em casa, graças a minha mãezinha”.