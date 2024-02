Noiva de João Gomes, Ary Mirelle compra apartamento para a mãe: 'Sonho' - TV Jangadeiro

A influenciadora digital Ary Mirelle se despediu da mãe, Michele Souza, que estava passando um tempo em sua casa para ajudar com Jorge, o primeiro filho com João Gomes. Mas, como agradecimento, ela planejou algo muito maior e surpreendeu a mãe na última quarta-feira (28). A noiva do cantor combinou a surpresa com alguns amigos, que vendaram os pais de Ary para a grande revelação. Assim que chegaram ao destino, a família caiu em lágrimas com o presente.