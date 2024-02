Esposo de Fabiana Justus raspa a cabeça para apoiá-la na luta contra a leucemia - TV Jangadeiro

Em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (27), Fabiana compartilhou o momento em que reúne a família para fazer a raspagem dos fios. “E foi assim que raspamos o cabelo do papai! Foi um momento muito divertido em família. Demos muita risada (mais até do que eu imaginei kkk). Momentos que vão ficar para sempre na memória! Amo muito a minha família”, escreveu ela. Na segunda-feira (26), a filha de Roberto Justus já havia dividido com os mais de 3 milhões de seguidores os novos cliques do casal. Na publicação, ela aproveitou o momento para declarar seu amor ao marido e agradecer pelo apoio.

“Meu companheiro de vida! Desde quando soubemos do tratamento e que o meu cabelo iria cair, ele falou na hora que queria raspar. Esperamos para fazer esse momento junto com as meninas e foi uma farra enorme! Kkk fizemos essas fotos logo em seguida (por isso os fiozinhos nas camisetas) para registrar o momento. E, claro, gravei tudo para não esquecermos! Depois compartilho com vcs. As meninas se divertiram muito, e adoraram que agora tem duas carecas para ficar passando a mão 🥹. Obrigada lindo por ser meu porto seguro durante todo esse processo. Obrigada por estar ao meu lado em literalmente todos os sentidos possíveis! Eu te amo demais!” escreveu Fabiana.