Humorista Pedro Manso revela diagnóstico de demência aos 51 anos - TV Jangadeiro

Famoso por várias imitações e seu humor único, o comediante Pedro Manso revelou que está com demência. Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, o profissional do riso expôs seus diversos esquecimentos após não lembrar de um evento que havia marcado nesta segunda-feira (26). O comediante de 51 anos ainda disse na gravação que a situação está se agravando muito rápido, ao ponto de ele esquecer outros trabalhos marcados e só lembrar horas depois.“Infelizmente, a notícia que tenho que passar para vocês, meus amigos e fãs, não é nada boa. Estou passando por um problema muito sério de demência, esquecimento muito sério. Não queria acreditar, mas infelizmente tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja, e alertar a muitos que possam estar passando por esse mesmo problema!”, disse.Ainda na gravação, Pedro pediu desculpas para o amigo radialista Antônio Carlos, da Rádio Tupi, que ligou para o humorista incansáveis vezes para a entrevista, mas o comediante não atendeu.

“Hoje eu tinha uma entrevista marcada para as 8h da manhã e infelizmente não lembrava de nada. Só após acordar e ver as várias mensagens que me lembrei! Mil desculpas ao meu velho e querido amigo Antônio Carlos, que tenho muita gratidão à minha carreira, mas não foi por maldade”, comentou.Pedro ainda comentou que pediu a Covid-19 em novembro de 2020, e na época, ele tinha feito uma cirurgia para a retirada do rim direito após ter complicações de um cálculo renal. Mesmo com casos de Alzheimer na família, o comediante descarta que esteja com a doença e vai procurar um profissional neurológico para cuidar da demência.