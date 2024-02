Faustão volta a ser internado e passará por novo transplante - TV Jangadeiro

Fausto Silva, foi internado no último domingo (25), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para passar por um novo transplante de órgão. O apresentador, de 73 anos, que passou por um transplante de coração em 2023 na mesma instituição, precisou de um rim novo desta vez.”O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado”, diz o boletim médico divulgado nesta terça-feira (27).