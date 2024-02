Preta Gil rebate criticas às suas cicatrizes: "Símbolo da minha luta" - TV Jangadeiro

Preta Gil perdeu a paciência e usou suas redes sociais, nessa quarta-feira (20), para rebater alguns seguidores que criticaram suas cicatrizes, que ficaram à mostra em fotos de biquíni publicadas pela cantora em seu perfil do Instagram. Vale destacar que Preta passou por um tratamento para a cura de um câncer de intestino. “Não tem necessidade de ficar mostrando isso. Coloca um maiô”, disse um internauta, que teve sua identidade revelada nos Stories da cantora.

“Eu não vou me esconder, amor. Então, fica quieta. Agora falando sério, serião: eu não tenho vergonha das minhas cicatrizes. Eu sobrevivi! Eu venci um câncer, ela [a cicatriz] é um símbolo da minha luta, da minha vitória”, explicou Preta.“Eu não vou ter vergonha. Eu vou viver, eu vou ter essa cicatriz para o resto da vida. Vou parar de postar foto de biquíni?! Não tem condição. Eu não vou me esconder. São marcas de uma vida. Ah, minha senhora, por favor, né?!”, completou. A filha de Gilberto Gil ainda republicou um comentário carinhoso, feito por outra mulher: “Preta Gil, não sei se você lê os comentários, mas saiba que você é inspiração para milhares de mulheres”. “Agora compartilhei um comentário que me importa”, rebateu.