Ana Hickmann desabafa após estresses com o ex: “não tenho 24h de sossego” - TV Jangadeiro

Em meio a brigas judiciais contra o ex-marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann desabafou em suas redes sociais sobre o cansaço emocional e sintomas que vem sentindo por causa disso. Nesta quarta-feira (21), a apresentadora falou que não tem nem um dia inteiro de sossego.“Minha voz tá um pouquinho rouca por conta do cansaço, principalmente por todo o estresse emocional que eu venho vivendo nessas últimas semanas e meses. Minha pele tá reagindo a isso, infelizmente”, disse ela, mostrando marcas de espinha pelo rosto.

“Graças a Deus aqui”, ela apontou para a cabeça, “tá tudo bem, mas é difícil. A cada hora uma novidade mais esdrúxula do que a outra. Eu não tenho mais 24h de sossego, mas a gente segue lutando, trabalhando muito, diga-se de passagem. Não vou fazer diferente, mesmo que tantos absurdos sejam ditos por aí, sejam pleiteados na justiça, um pior do que o outro”. A apresentadora afirma que, apesar dos problemas, está rodeada de pessoas queridas e continuará lutando.

Nesta última semana, Edu Guedes, o atual de Ana Hickmann, e Alexandre Correa, o ex, começaram uma batalha judicial um contra o outro, envolvendo a apresentadora e o filho que ela tem com o ex, Alezinho. Além disso, Hickmann e o ex-marido ainda estão envolvidos no caso de violência doméstica, que ela sofreu em novembro.