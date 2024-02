Após ser diagnosticada com adenomiose, Gretchen faz cirurgia para retirar o útero - TV Jangadeiro

Aos 64 anos, Gretchen passou por uma cirurgia após ser diagnosticada com adenomiose, que causa sangramento, dores e cólicas, e tentou tratamentos alternativos, mas viu a necessidade de retirar o útero, optando por operar após as festas de Carnaval. O órgão, segundo a própria artista, já estava com tamanho equivalente a uma gravidez de cinco meses. Gretchen chegou ao hospital, em São Paulo, acompanhada do marido Esdras de Souza. “Não é uma cirurgia agradável, é de útero, delicada…sei que vai dar tudo certo…estou bem, confiante e incentivando sempre as mulheres se cuidarem, se cuidem, é muito importante…fiz todos os tratamentos, é uma adenomiose benigna, estou feliz em poder me cuidar para que não aconteçam coisas ruins”, disse em suas redes sociais antes de entrar no centro cirúrgico.

A adenomiose causa dores, inflamações no útero e inchaço. De acordo com a ginecologista e endócrino da dançarina, Dra. Fabiane Berta, ela apresentou sangramentos uterinos fora do normal, que foram investigados, sendo constatado o quadro de adenomiose. Com o tratamento foi receitado hormônio e vitaminas, mas a melhor indicação para o caso de Gretchen seria a cirurgia. A médica ainda esclareceu que há um processo para percorrer depois da operação, sendo necessário continuar com o tratamento de terapias hormonais.”Vou ficar um mês de repouso. Vou cortar sete camadas de pele. Minha barriga estava muito inchada. Sinto muita cólica e estou com o útero com 850 centímetros, o equivalente a uma gravidez de 20 semanas”, disse a artista.