Filha de Carla Perez causa polêmica ao ganhar "mão boba" da namorada em foto - TV Jangadeiro

A cantora Camilly Victoria, filha da dançarina Carla Perez, foi surpreendida pela namorada Daze ao receber uma declaração de amor nas redes sociais. A jovem compartilhou um registro íntimo em que as duas aparecem agarradinhas. Daze aproveitou o mês de fevereiro, em que é celebrado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, para homenagear a companheira. Em um clique romântico, a norte-americana aparece abraçando a artista pela frente, com direito a uma ‘mão boba’ no bumbum da amada. A imagem causou polêmica entre os internautas, alguns acharam que não houve nada demais, mas outros, chegaram a criticar a postura da filha de Carla Perez.

“É oficialmente a temporada do amor! Mostre o seu amor!“, escreveu a norinha da dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy na legenda da publicação. Em outro post, a jovem seguiu babando ao compartilhar uma foto da namorada sozinha.Para quem não sabe, Camilly Victoria e Daze assumiram o relacionamento publicamente em meados do ano passado. Essa foi a primeira vez que a jovem expôs a sexualidade aos fãs – até então, ela nunca havia sido vista com outra mulher.Na época, rumores apontaram que o pai da brasileira não aceitou muito bem o namoro da herdeira com outra mulher – entretanto, o cantor fez questão de surgir nas redes sociais para desmentir a fofoca. Aliás, Daze tem um ótimo relacionamento com os sogrinhos. Recentemente, ela passou o Natal com a família de Camilly Victoria, demonstrando que a paz reina entre eles.