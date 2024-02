Esposa de Zé Vaqueiro publica foto do filho vestido de pirata e encanta internautas - TV Jangadeiro

A influencers Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais, nesta sexta-feira (16), imagens do pequeno Arthur, de 6 meses, fantasiado de ‘Piratas do Caribe’ no hospital, ainda no clima de Carnaval. O bebê permanece internado na UTI desde o nascimento, devido a complicações da Síndrome de Patau (doença que é caracterizada por uma trissomia do cromossomo 13. Normalmente, existe a presença de apenas 2 cromossomos 13, por isso, o cromossomo extra pode gerar malformações no sistema nervoso). Em seus stories, Ingra comemorou a evolução de Arthur.

“O milagre de Deus existe! E você é a prova viva, meu amor. Te amo”, escreveu ela na legenda da publicação em que mostra o filho caçula fantasiado. Nesta semana, a influenciadora celebrou ao ver que o pequeno já consegue tomar banho em uma banheira. “Pode parecer besteira o que eu vou falar, mas é tão lindo ver você tomando banho assim. Deus é bom o tempo todo. Eu te amo”, disse a influencer. Após publicar as imagens, Ingra também falou sobre a fé que ela e o esposo sempre tiveram com relação a recuperação de Arthur.