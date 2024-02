Rei Charles não acredita em quimioterapia e quer tratar câncer com "poções" - TV Jangadeiro

Após o anúncio oficial do Palácio de Buckingham sobre o diagnóstico de câncer do rei Charles III, surgiram novos detalhes sobre seu tratamento. Segundo o jornalista Tom Bower ao GB News, o filho de Elizabeth não pretende fazer quimioterapia e prefere usar poções de medicinas alternativas para cuidar da doença. A opção de Charles III a ervas medicinais e poções aconteceu por meio de conselhos de Michael Dickson, diretor de um instituto de medicina alternativa. “Ele não acredita, o que acho um risco. Ele sempre argumentou contra isso. Ele acredita muito em ervas e poções naturais e coisas assim”, explicou o escritor. “Ele está seguindo o conselho de um homem chamado Michael Dixon, que ele defende há muitos anos, e que dirige seu próprio instituto de medicina alternativa natural, desacreditado por muitas pessoas”, acrescentou.

Bower destacou que a decisão do rei não é exatamente uma novidade. “O rei acredita muito nisso. Fiquei muito surpreso que as pessoas continuam dizendo que ele faria quimioterapia ou radioterapia e tudo o mais.”O anúncio real informou que, aos 75 anos, o rei enfrenta “uma forma de câncer”, sem especificar o tipo. O anúncio veio uma semana após ele deixar o hospital devido a uma operação para cuidar do aumento da próstata. A recomendação médica é de que o monarca adie compromissos públicos.