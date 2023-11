Esposa de Zé Vaqueiro fala sobre evolução do estado de saúde do filho recém-nascido - TV Jangadeiro

Na manhã desta quinta-feira (16/11), Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, compartilhou uma foto com o filho recém-nascido e falou sobre a evolução do estado de saúde do pequeno. Arthur, que tem três meses de vida, nasceu com uma condição genética rara e segue internado. Ingra publicou uma foto com o filho no hospital e expressou sua admiração pela força de Arthur. “Meu amorzinho, eu tenho tanto orgulho dessa batalha que estamos enfrentando juntos. Eu, o seu pai e seus irmãos não vemos a hora de poder levar você para casa, para o nosso lar”, escreveu ela.



“Eu te prometo, você ainda vai viver os momentos mais lindos e felizes da sua vida ao nosso lado. Continue evoluindo, continue firme… Deus é grande e toda a sua misericórdia irá nos alcançar. Te amo, meu Arthur, somos uma família e juntos vamos além. Fly now 🚀”, acrescentou.



Arthur, apesar das adversidades, mostra sinais de progresso,