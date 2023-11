Pra secar o bolso! Grife de luxo vende saia-toalha por quase R$5 mil reais - TV Jangadeiro

A Balenciaga não deixa de surpreender e mostra que gosta de causar impacto! Após provocar com botas enlameadas na passarela, uma mala em formato de pacote de batatas fritas e o polêmico escândalo da sexualização de crianças, a marca causa de novo. Então, agora introduz a saia-toalha na coleção primavera-verão 2024, agitando mais uma vez o cenário da moda.Feita do mesmo material e com as dimensões de uma toalha de banho, a saia-toalha da Balenciaga é verdadeiramente única. Com um toque aveludado como uma toalha de banho, a peça desafia as convenções com amarração na cintura. Assim, destacando-se como uma ousada inovação da marca de luxo.

Disponível em pré-venda por 853 euros, a saia-toalha tem amarração com dois botões internos, oferecendo um toque distintivo à moda contemporânea. O designer Demna Gvasalia, conhecido por sua abordagem inovadora, mais uma vez incorpora elementos do cotidiano na moda de luxo, mantendo-se fiel às raízes da Balenciaga. Dessa forma, em um retorno às peças de qualidade, a marca continua a desafiar padrões e a surpreender o mundo da moda. Vale a pena recordar o sucesso anterior da Balenciaga, como os tênis destruídos esgotados por 1850 dólares em 2022 e a mala em forma de pacote de batata frita vendida por 1900 euros no ano passado, evidenciando a constante reinvenção e provocação desta marca de luxo.