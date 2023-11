Priscilla Alcântara larga gospel, muda visual e é criticada na web - TV Jangadeiro

A cantora Priscilla, ex-Alcântara, surpreendeu os fãs ao exibir seu novo visual nas redes sociais. Ela está com um novo penteado, corte chanel na cor vermelho com a raiz escura, e deixou em evidência as tatuagens espalhadas pelo corpo. Em conversa com a imprensa, a artista explicou que a mudança é para seu novo álbum de trabalho, que inclui um feat com o Bonde do Tigrão.

“O visual faz parte da estética, eu sempre adorei mudar, as pessoas que me acompanham sempre me viram fazendo isso. Já tive cabelo colorido, mas fiquei uns seis anos sem fazer essas loucuras. Mas achei que combinava com a persona que eu queria trazer pro álbum, então a gente tem apresentado essa nova persona pro público e tem sido muito divertido pra mim”, declarou.

Priscilla também destacou a importância de as pessoas aprenderem a separar a imagem que têm dela da época de SBT ou mesma da pessoa evangélica. Embora não rebata os críticos, ela afirmou que se sente “mais livre”.