Influenciadora Luana Andrade, morre aos 29 anos durante uma lipoaspiração no joelho - TV Jangadeiro

Luana Andrade, que ficou conhecida como Lu Andrade, morreu nesta terça-feira (7), aos 29 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora digital: “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida assessorada Luana Andrade. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos”. O assessor informou que a causa da morte foi por complicações durante uma lipoaspiração realizada na última segunda-feira(07) no Hospital São Luiz, unidade do Itaim, em São Paulo, onde ela não resistiu a uma das paradas cardiorrespiratórias.Um empresário da modelo explicou que ela teve quatro paradas cardíacas durante o procedimento estético. “Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas”.

João Hadad, noivo da influencer, contou que Luana era nascida e criada em São Paulo e há cerca de quatro meses estava morando com ele em Vila Velha, na Grande Vitória.Muito abalado, o empresário disse no início da tarde desta terça, que não poderia dar mais detalhes sobre a morte da jovem. “Não tenho condições de falar”, disse João.O empresário capixaba também informou que uma nota sobre a morte da namorada será divulgada e não queria que informações infundadas sobre a morte dela fossem divulgadas como, segundo ele, já aconteceu. João e Luana participaram do reality show Power Couple Brasil 6, da Record TV. Atualmente, ela trabalhava como assistente de palco do programa Domingo Legal, no SBT.