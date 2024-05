Teto desaba sobre gestante, homem e duas crianças em Fortaleza

O teto de uma residência no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, desabou sobre quatro pessoas: um homem, uma gestante e duas crianças. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para realizar o resgate na tarde deste sábado (25).

Ao chegarem ao local, os bombeiros verificaram que o alpendre da casa havia desabado, deixando as quatro pessoas presas sob os escombros. Felizmente, todas as vítimas estavam conscientes e orientadas, sem ferimentos aparentes.

Por precaução, os bombeiros militares prestaram atendimento pré-hospitalar às vítimas, que foram encaminhadas para o hospital para exames mais detalhados.

“A operação de resgate contou com a participação de uma guarnição de salvamento, uma guarnição de atendimento pré-hospitalar do CBMCE e uma ambulância do SAMU”, informou a CBMCE.

A Defesa Civil ainda não informou sobre o que causou o desabamento.

(Foto: CBMCE)