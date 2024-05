Suspeitos de aplicar golpes com nomes de Jade Romero e Augusta Brito são presos - TV Jangadeiro

A governadora em exercício, Jade Romero, e a secretária estadual de Articulação Política, Augusta Brito, foram vítimas dos golpistas que utilizavam nomes e imagens de autoridades políticas de diversos estados. O grupo criminoso responsável por aplicar os golpes foi desarticulado durante operação das Polícias Civis do Ceará, Maranhão e Piauí. Os detalhes foram divulgados nesta segunda-feira (13).

Durante a operação, uma mulher, de 30 anos, e um homem, de 22 anos, foram presos. Também foram apreendidos dispositivos eletrônicos e 434 gramas de pasta base de cocaína. Também foi determinado o bloqueio judicial dos envolvidos que somam R$ 1 milhão.

Além do Ceará, os golpistas também fraudaram nome e imagem de autoridades dos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Tocantins, Minas Gerais e Mato Grosso. As identidades dessas vítimas não foram reveladas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos entravam em contato com prefeitos, parlamentares e associações beneficentes fingindo serem autoridades políticas para oferecer falsas doações, causando prejuízo financeiro.

As investigações tiveram início há cerca de seis meses, após o registro de Boletins de Ocorrência (BOs).

Os policiais civis identificaram e prenderam os alvos na cidade de Timon, no Maranhão (MA). O homem e a mulher foram colocados à disposição da Justiça. As investigações continuam para prender os demais envolvidos no esquema criminoso.