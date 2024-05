Supermercados de Fortaleza sinalizam produtos do RS com bandeiras para incentivar compra - TV Jangadeiro

Alguns supermercados de Fortaleza aderiram uma campanha solidária para ajudar comerciantes do Rio Grande do Sul. Itens produzidos no estado sulista são identificados por uma “bandeirinha”, incentivando a população a compra-los. A proposta já foi implementada também em outros estados.

Para o presidente da Associação de Supermercados do Ceará (Acesu), Nidovando Pinheiro, a ajuda é essencial neste momento.

“Colocamos esses produtos em destaque em todos os nossos supermercados, para o consumidor perceber que esses produtos são do Rio Grande do Sul. Também colocamos um cartaz, sinalizando que, comprando esse produto, ele vai contribuir para o estado”, explicou.

A iniciativa no setor supermercadista surgiu após o prefeito de Bento Gonçalves (RS), Diogo Segabinazzi, fazer um apelo para que a população consuma produtos gaúchos.