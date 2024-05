Supermercado restringe compra de marca de arroz após enchentes no Rio Grande Sul - TV Jangadeiro

Uma rede de supermercados em Fortaleza restringiu a compra de uma marca de arroz em até 5Kg por pessoa física a partir desta quarta-feira (8). A medida se deve às fortes enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde a última semana. O estado é um dos principais produtores de arroz no Brasil.

“Em virtude das intensas chuvas recentes que estão afetando o Rio Grande do Sul, importante região produtora de arroz, informamos que poderá haver impacto no abastecimento deste produto nos mercados. Como medida preventiva para garantir o acesso a todos, está limitada a quantidade de arroz a 5 unidades por CPF, por tempo indeterminado”, diz o comunicado no Atacadão Lag, que integra a rede de supermercados Super Lagoa.

O produto em questão se trata da marca “Tio Manoel”, industrializado e embalado no Rio Grande do Sul. Diante da procura dos consumidores pelo produto, o supermercado decidiu limitar o número de compras por pessoa física.

Procurada pela TV Jangadeiro, a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que ainda não há falta de estoque do alimento. A princípio, o que se teme é um aumento no preço.

Já o Supermercado Lagoa informou que a marca tem sido restringida também em outras redes de supermercado e que a limitação é temporária.

Em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews 101,7, o analista de mercado da Ceasa, Odálio Girão, informou que os mercados do Nordeste, principalmente, podem sofrer com a alta no preço dos grãos.

“A região sul do Brasil, no caso o estado do Rio Grande do Sul, é responsável pela grande quantidade de produção de grãos, no caso o arroz, 80%, também a soja, o milho e o feijão”, afirmou.

Segundo o especialista, o impacto maior está no arroz, que já chega com um aumento, de um mês para o outro, de 4,35%. O alimento saiu de R$ 5,75 para R$ 6 o quilo.