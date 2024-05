Spaece: 97% dos alunos no 2° ano do ensino fundamental foram alfabetizados no Ceará - TV Jangadeiro

Das crianças matriculas no 2º ano do Ensino Fundamental no Ceará, 97,1% concluíram o ano letivo em 2023 alfabetizadas. Os dados são do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece) aplicado no ano passado, divulgados nesta segunda-feira (27).

📚 O Spaece avaliou 100% dos estudantes no 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental da rede pública municipal, reunindo mais de 285 mil alunos distribuídos em 3.695 escolas.

O número representa uma redução de 15,4% no percentual de crianças não alfabetizadas. Em 2022, a taxa de alfabetizados ao término do 2º ano era de 84,6%. Em 2007, esse percentual era de apenas 39,8%.

Na avaliação do 5º ano do Ensino Fundamental, o percentual de alunos no nível adequado subiu para 63,8% em Língua Portuguesa e 48,4% em Matemática em comparação a 2008, quando os níveis eram 6,9% e 3,6%, respectivamente.

No 9º ano, o percentual de alunos no nível adequado em Língua Portuguesa era de 2,5%, subindo, em 2023, para 29,1%. Já em Matemática, o percentual de alunos no nível adequado passou de 1%, em 2008, para 18,9%, em 2023.

Em 2022, a soma do percentual de estudantes nos níveis adequado e intermediário alcançou 62% em Língua Portuguesa. Em 2023, esse percentual foi para 65,2%. Em Matemática, no ano anterior, o percentual obtido foi de 38,1%, enquanto em 2023, o registrado é de 41,4%.

💬 “Esses resultados não falam por si só, mas fazem parte de todo um trabalho desenvolvido ao longo dos anos, no chão da sala de aula. Agradeço, parabenizo e reconheço o trabalho de cada professor e servidor. Sabemos da importância da dedicação de todo esse time valoroso. É uma honra fazer parte dessa história, que tem um simbolismo importante”, destaca a secretária da Educação, Eliana Estrela.

O Spaece é uma avaliação externa da Secretaria da Educação, que identifica e analisa o nível de desempenho dos estudantes. Os dados são provenientes das ações do Programa de Aprendizagem na Idade Certa (Paic Integral).