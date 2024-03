Sistema penitenciário do Ceará já registrou 6 fugas neste ano - TV Jangadeiro

Entre janeiro e março deste ano, seis fugas foram registradas no Sistema Penitenciário do Ceará. Ao todo, 22 detentos conseguiram escapar de unidades prisionais no estado, de acordo com a Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

Apenas neste domingo (17), sete internos fugiram da Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, em Itaitinga. Até o momento, apenas um foi recapturado, e outros seis continuam foragidos.

Uma das hipóteses levantadas aponta que agentes de segurança estariam facilitando as fugas dos detentos. Segundo o Sindicato dos Policiais Penais e Servidores (Sindppen-Ce), essa especulação é irresponsável.

A entidade que representa a categoria alega escassez de profissionais e acúmulo de funções.

“Um policial penal é responsável por 100 presos durante o banho de sol. Ai esperam que ele faça a vistoria estrutural da cela, tire presos para trabalhar. A situação está complicada, e é muito fácil colocar a culpa no policial. Nós temos policiais que estão trabalhando acima da capacidade”, afirma a representante Joelia Silveira.

Uma tentativa de fuga é registrada por dia nas unidades prisionais do Ceará , conforme o Sindicato dos Policiais Penais e Servidores. Segundo a categoria, apenas em 2021, 1.500 agentes foram afastados por adoecimento físico e mental.

“Ninguém fala que os policiais evitaram a fuga de 30 presos em único dia. Não existe facilitação de fuga. Existe deficiência. Nós temos postos pra ser cobertos e eu não tenho profissional suficiente”, comenta Joelia Silveira.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização informa que, desde 2019, foram convocados 684 novos policiais penais.

“Atualmente, o sistema prisional do Ceará possui 3.700 policiais penais para 30 unidades prisionais. Além do investimento em novos policiais penais, a SAP recebeu um aporte, aprovado em Lei, que garante gratificação extra aos policiais penais que atuam nos projetos de ressocialização das pessoas privadas de liberdade, o que mantém até 30% de aumento de efetivo nos plantões”, esclarece.