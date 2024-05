Simone Mendes completa 40 anos e é uma das maiores artistas do país - TV Jangadeiro

Conhecida entre os nomes mais relevantes do mercado da música, Simone Mendes tem como um de seus objetivos o Grammy Latino, desejo antigo que, agora, aos 40 anos completados neste 24 de maio, está cada vez mais possível de acontecer. Há dois anos, muitos questionavam: existe Simone sem a irmã? Ela provou que existe sim! Com o comando da carreira e a gestão criativa do esposo Kaká Diniz, que é um empresário de prestígio na indústria, a cantora de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify alcançou o topo sem perder as raízes e, sobretudo, renovou sua identidade dentro de um gênero sumamente machista.

Foi com leveza e pés no chão que Simone ficou conhecida nos bastidores, mesmo diante de tantas adversidades impostas pela vida.Agora, em carreira solo após mais de uma década do fenômeno “Coleguinhas” ao lado da irmã, época em que juntas abriram portas para uma nova leva de grandes talentos femininos do sertanejo, Simone virou a chave como poucas na história da música brasileira conseguiram.