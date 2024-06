Seu pet precisa de coleira antipulga ou castração? Veja onde Pet Ceará Móvel vai atender - TV Jangadeiro

O Pet Ceará Móvel vai atender animais dos bairros Jardim das Oliveiras e Jangurussu, em Fortaleza. O serviço móvel, que ficará disponível por duas semanas nos locais (a partir dos dias 7 e 8 de junho, respectivamente), oferta consultas, encoleiramento antiparasitário, castração e exames preparatórios para a castração.

📌 O serviço acontece de segunda a sábado, das 7 às 12h e das 13 às 16h, e aos domingos, das 7h às 12h.

📍 Praça Nossa Senhora Aparecida

Rua Senador Carlos Jereissati

Bairro Jardim das Oliveiras.

📍 Areninha Santa Filomena

Rua Irmãos Olímpio, 197

Bairro Jangurussu, Comunidade Santa Filomena.

Para agendar a castração, o tutor precisa apresentar documento oficial de identificação (RG e CPF) e comprovante de endereço. O processo cirúrgico não é realizado no dia do agendamento. Já para consultas, são distribuídas 40 senhas por dia, 20 de manhã e 20 de tarde, por ordem de chegada.

🐶🐱 O Pet Ceará Móvel completou um mês de funcionamento na quarta-feira (5). Ao todo, o serviço ultrapassou os cinco mil procedimentos realizados no período. Até o fim do ano, o projeto deve contar com nove unidades rodando.

“Em um mês de funcionamento, mais de 5 mil procedimentos foram realizados nas unidades móveis. Até o fim do ano, o serviço estará rodando por todo o Ceará”, pontua o secretário da Proteção Animal, David Rattacaso