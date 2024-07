Servidores do INSS entram em greve por tempo indeterminado; serviços estão disponíveis no site e app - TV Jangadeiro

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entraram em greve nesta terça-feira (16). A paralisação atinge o Brasil inteiro e não possui data para acabar. A categoria reivindica recomposição de perdas salariais, valorização profissionais e melhores condições de trabalho.

A suspensão dos serviços e atendimentos foi aprovada em plenária nacional realizada no sábado (13), convocada pela Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps).

Após meses de negociações com o Governo Federal e sem chegar a um acordo, a entidade já havia notificado o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos sobre a possibilidade de paralisação.

A Fenasps informa que “após análise das propostas apresentadas pelo governo, entenderam que a negociação teve poucos avanços”. O texto diz ainda que o governo, “em vez de apresentar proposta nova que fortaleça a carreira do Seguro Social, piora com o alongamento da carreira de 17 para 20 níveis e pela criação de gratificação de atividade”. A proposta, segundo a entidade, está muito aquém das perdas salariais da categoria, que superam os 53% no último período.

REIVINDICAÇÕES:

– Inclusão da Carreira do Seguro Social no núcleo estratégico do Estado, assim como as carreiras de auditoria e fiscalização.

– Plano de reajuste salarial

– Oposição ao congelamento da GAE

– Cumprimento do acordo de greve de 2022

– Oposição ao término do teletrabalho

– Implementação da NT13

– Exigência de nível superior para ingresso como técnico do Seguro Social

– Reorganização dos processos de trabalho e programas de gestão, além de melhores condições para atender às demandas da população

O INSS informou que mais de 100 serviços do órgão podem ser realizados pelo aplicativo Meu INSS, ou pelo site https://meu.inss.gov.br/#/login. A Central de Atendimento 135 também funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.