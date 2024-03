Servidores do Detran vão entrar em greve e paralisar serviços na próxima quarta-feira - TV Jangadeiro

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) vão entrar em greve e paralisar os serviços a partir da próxima quarta-feira (3). A suspensão dos atendimentos foi decretada em assembleia-geral.

A categoria reivindica melhorias salariais e de condições de trabalho, segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (Sindetran-CE).

Segundo a Associação, o salário dos servidores do Detran-CE é o menor entre os Detrans do Nordeste e os Demutrans no Ceará.

Conforme os profissionais, a greve surge como resposta à falta de posicionamento por parte do Governo do Ceará em relação à reestruturação das tabelas salariais e a outros aspectos administrativos e trabalhistas, abrangendo questões relacionadas à salubridade e à modernização.

Desde o início do mês de março, os servidores vêm organizando manifestações e paralisações de atividades para entrar em negociação com o Governo. Em janeiro, os diretores do sindicato apresentaram uma proposta de reestruturação salarial à Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), órgão ao qual o Detran-CE é vinculado; contudo, a proposta não foi acatada.

Atualmente, o Detran do Ceará conta com 300 servidores e 137 postos de atendimento, os quais terão seus serviços paralisados devido à greve dos servidores. O Sindetran/CE destaca que os trabalhadores estão seguindo rigorosamente a legislação vigente referente ao movimento grevista, assegurando o respeito à segurança jurídica de todos.

“Os servidores estão comprometidos com a prestação de um serviço público de qualidade, mas exigem condições de trabalho justas e adequadas para desempenhar suas funções de forma eficiente e segura”, declarou Gabriela Mac Dowell, coordenadora-geral do Sindetran/CE.

O Jornal Jangadeiro solicitou esclarecimentos ao Detran, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será editado com o posicionamento do órgão.