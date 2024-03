Com gol no fim de Barceló, Ceará vence o Ferroviário no PV

O Clássico da Paz foi decidido no fim e o Ceará levou a melhor sobre o Ferroviário neste sábado (9), no estádio Presidente Vargas, no jogo de ida da semifinal do Estadual. O jogo teve de tudo: lei do ex, golaços, falhas, árbitro lesionado pedindo pra sair e gol já com mais de um hora jogada no segundo tempo.

A primeira meia horta de partida foi uma das piores já produzidas na competição. O Ceará se postava como quem pudesse vencer a qualquer momento o desfalcado time coral, que não pode contar com seu artilheiro Vinícius Alves e o ponta velocista Gabryel Martins.

Uma falha grotesca do sistema defensivo do Tubarão da Barra numa saída de bola, foi o suficiente para o “iluminado” Erick Pulga abrir o placar aos 33 minutos. Diante da torcida coral, se esquivou de comemorar seu oitavo gol na temporada.

E tempo para comemorar não teve muito, já que aos 36 Ciel manteve o cumprimento da Lei do Ex para empatar, também numa falha de marcação da zaga alvinegra. Tudo igual. Nada de comemoração.

O Ceará voltou do intervalo com duas alterações. Mancini mandou Barceló e Lourenço nas bagas de Facundo Castro e Recalde, que fizeram uma atuação muito abaixo da crítica. O Vovô melhorou, o jogo também ficou mais palatável. O gol veio de uma bela finalização do volante que entrou no intervalo.

Novamente, o empate veio rápido. Cinco minutos depois, Vitinho fez mais um gol bonito depois de um contra ataque de manual do Ferroviário.

O goleiro Geaze pediu para trocar chuteiras, atadura, lucas e fez muita cera caído no gramado. Por conta disso, o árbitro deu 12 minutos de acréscimos. Quando já se encaminhava para o fim da partida, o próprio Léo Simão sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído. Mais 5 minutos acrescidos.

Quando já ultrapassava uma hora de bola rolando, só no segundo tempo, o time alvinegro deu números finais ao jogo. Lourenço arriscou novo chute, o goleiro rebateu na cabeça de Facundo Barceló, que só escorou para as redes e deixou o Ceará com a vantagem do empate na partida de volta para ir à final.