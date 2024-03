Fortaleza perde muitos gols e fica no empate diante do Maracanã

O Fortaleza jogou mal, mesmo criando muito e ficou apenas num empate com o modesto Maracanã na partida de ida da semifinal do Estadual. O Leão saiu atrás e teve que conseguir igualar o resultado da partida que foi disputada neste domingo (10), no Castelão.

Marinho e Lucero perderam na cara do gol. Era só deslocar o goleiro. O zagueiro Guilherme abriu o placar aos 9 minutos. Pio bateu escanteio, Vinícius Canindé fez um leve desvio.

Aos 24 minutos, Zé Welisson arriscou de fora da área. Tirou tinta da trave, mas não entrou. Começou a alçar bola aérea na área. Numa dessas, Tinga apareceu livre nas chutou o vento.

O Leão voltou do intervalo sem Machuca e Pochettino. Vojvoda colocou Moisés e Kervin nas respectivas vagas. Aos 2 minutos, Marinho serviu Lucero que teve o gol tirado em cima da linha. Mateus Maranguape foi o herói que salvou.

Depois, veio um bombardeio: Kervin, Zé Welisson, Moisés.. Nada. Marinho recebeu livre, avançou sozinho, na hora de finalizar foi travado pelo zagueiro Guilherme.

A pressão foi convertida em gol aos 13 minutos. Lucero, no centro da área, testou firme para as redes aproveitando um cruzamento da direita.

Mas o Fortaleza demonstrou certo relaxamento e manteve apenas a posse de bola como marca de imponência de um time tecnicamente superior. Criou diversas chances, não não foi efetivo e, no fim, o time da Região Metropolitana poderia ter feito o dois a um. Ficou tudo para ser decidido no próximo domingo (17), também no Castelão.