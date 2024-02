A coleguinha Simone Mendes ganhou um presentão do seu marido, o empresário Kaká Diniz. Nas redes sociais, a cantora esbanjou sua felicidade ao mostrar a máquina.

O carro, segundo Kaká, faz ‘tudo sozinho’. “Anda só, estaciona sozinho”, garantiu o maridão que se mostrou preocupado com a segurança da esposa. “É muito lindo”, disse a ex-vocalista do Forró do Muído.