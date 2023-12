IPVA 2024 no Ceará terá redução média de 4,59% e desconto de até 10% - TV Jangadeiro

O IPVA de 2024 no Ceará terá redução média de 4,59% em comparação ao ano de 2023 e desconto de até 10%. O imposto poderá ser pago em cota única com redução no valor ou parcelado em cinco vezes. A informação foi anunciada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), nesta quarta (27), durante coletiva de imprensa.

Os contribuintes que pagarem o IPVA em cota única até 31 de janeiro de 2024 terão 5% de desconto. Se acumulado com o Sua Nota Tem Valor, que proporciona até 5% de desconto, o abatimento em cota única poderá chegar a 10%.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

– 1ª parcela: 08/02/2024

– 2ª parcela: 08/03/2024

– 3ª parcela: 08/04/2024

– 4ª parcela: 08/05/2024

– 5ª parcela: 10/06/2024

O valor mínimo do imposto a ser parcelado é de R$ 100.

Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, micro-ônibus, vans, topics, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Com uma frota de 2,41 milhões de veículos, o Estado prevê arrecadar em torno de R$ 1,74 bilhão. Do total recolhido, 50% pertencem ao Tesouro Estadual. Os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.