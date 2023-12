Filha de Vitor Valim morre após transplante de fígado - TV Jangadeiro

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim, anunciou nas redes sociais, neste sábado (9), a morte da filha mais velha Sofia Valim. A jovem possuia problemas de sáude e passou por um transplante de fígado, após conseguir um doador compatível. Segundo o pai, houve complicações.

“É com a mais profunda dor e tristeza que comunico a todos o falecimento de minha tão amada filha Sofia. Infelizmente, seu organismo não resistiu. Agradeço a todos pelas orações e carinho dedicados a mim e à minha família nesse momento de extremo sofrimento”, escreveu Vitor Valim.

O político também agradeceu à família doadora: “que tanto nos encheu de esperança e amor”. O prefeito não informou sobre o velório e o enterro da jovem.

No início desta semana, Valim comunicou que Sofia precisava de um transplante de fígado. Ele pediu orações, mas não deu detalhes. Sofia passou pelo transplante na quinta (7).

“Após seguir os trâmites legais e entrar na fila de transplante de fígado, Sofia consegiu um doador devido à urgência do seu caso. Hoje de manhã foi encontrado um doador compatível e a cirurgia foi realizada com êxito. Contudo, as próximas 48 horas ainda serão de observação para que possamos saber se o corpo de Sofia aceitará o novo órgão”, explicou o prefeito.