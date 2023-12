Fortaleza ganha do Bragantino, quebra série sem vitórias e garante permanência na Série A - TV Jangadeiro

Em jogo marcado por expulsões, o Fortaleza venceu o Bragantino por 2 a 1, no Nabi Abid Chedid. Com o resultado, além de por fim na sequência de 10 jogos sem vencer, o Leão chega a 48 pontos e está matemáticamente garantido na Série A 2024.

No primeiro tempo, o Bragantino começou com mais posse, dominando totalmente o Fortaleza, mas o time paulista não conseguiar criar chances claras. O Fortaleza usando os contra-ataques foi letal. Após erro na saída de bola, Calebe serviu Pikachu, aos 14 minutos, e o ala marcou o primeiro gol da Leão. O jogo seguiu no mesmo enredo e o Tricolor foi feliz em novo ataque rápido. Galhardo acionou Calebe, que fez grande jogada, e marcou o segundo. Entretanto, o grande volume do Massa Bruta surtiu efeito. Eric Ramires finalizou de fora da área e Eduardo Sasha desviou para o fundo das redes do goleiro João Ricardo.

Na segunda etapa, o Braga seguiu superior. Com muito mais posse de bola, a equipe controlava também a metade final. O treinador Pedro Caixinha veio com muitas mudanças e o time melhorou, mas toda a estratégia do português foi por água abaixo com as expulsões, por conduta violenta, de Eric Ramires e Alerrandro. O Leão do Pici controlou o jogo e saiu vitorioso.

Fortaleza volta a campo no domingo (3), contra o já rebaixado Goiás, às 18h30, na Arena Castelão.