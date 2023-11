Sem efetividade, Fortaleza perde para o Cuiabá fora de casa

Pouco efetivo, Fortaleza volta a jogar mal e perde para o Cuiabá. O Leão foi derrotado pelo time mato-grossense pelo placar de 2×1, neste domingo (12), na Arena Pantanal. Jogo da 34ª rodada do Brasileirão.

Antes do primeiro minuto, Pochettino finalizou com perigo e demonstrou que o Leão iria domar o Dourado. Mas, foi apenas um susto. Deyverson foi quem abriu o placar do jogo, numa cabeçada de manual. Um a zero, com cinco minutos.

O Tricolor do Pici tentou dominar com marcação alta, posse de bola. Mas, errava muito passes. Além de cometer faltas na intermediária defensiva.

Aos 35 minutos, um lance rápido, o time da casa quase ampliou depois de uma lambança da defesa leonina. Deyverson com a trave livre, escolhe escarar pra trás e Raniere desperdiçou.

Cinco minutos depois, PK entrou livre pela esquerda, tinha a opção do passe, mas fuzilou o goleiro João Ricardo. Assim terminou o primeiro tempo.

Vojvoda fez três mudanças no intervalo. Tirou Guilherme, Marinho e Pedro Augusto. Entraram Machuca, Pikachu e Calebe. O Leão, logo de imediato, já ganhou mobilidade e ofensividade.

Mas as finalizações não levaram perigo. Somente aos 24 minutos, Yago Pikachu meteu uma cabeçada forte que Valter espalmou e ainda pegou na trave. Escobar e Thiago Galhardo ainda deixaram, em tese, o Fortaleza mais ofensivo. Entraram nas vagas de Bruno Pacheco e Tomás Pochettino.

Mas o time da casa se manteve literalmente atrás. Os dez jogadores de linha ficaram atrás da linha da bola. Típico de jogo contra ataque. E foi assim que conseguiu ampliar num pênalti cometido pelo goleiro João Ricardo. Pitta marcou, aos 46 minutos.

Yago Piukachu ainda diminuiu aos 52 do segundo tempo. Mas, não havia mais tempo para buscar o empate.