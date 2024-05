Sem acusados, caso de menina encontrada morta em saco de lixo na Aguanambi é arquivado - TV Jangadeiro

A investigação do caso da adolescente de 14 anos encontrada morta na Avenida Aguanambi, em Fortaleza, no último dia 6 de novembro, foi encerrada. Nenhum suspeito de matar Amanda Santos de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPCE).

A vítima apresentava sinais de violência e foi deixada em um saco próximo ao lixo na via.

Um homem de 23 anos chegou a ser preso por suposta participação no crime. O indivíduo, que possui antecedentes por tráfico de drogas, foi detido preventivamente por homicídio em 7 de março deste ano.

De acordo com as investigações, o possível suspeito ligado ao homicídio foi temporariamente detido após ativar um chip no celular da vítima, logo após o corpo ser encontrado. Contudo, até o momento, não foram encontradas evidências que o relacionassem diretamente ao crime. O homem está sob investigação por receptação.

O MPCE, por falta de provas suficientes de sua ligação com o homicídio, solicitou o arquivamento do caso. Esse arquivamento não é definitivo, e a investigação pode ser retomada se novos elementos surgirem, auxiliando na identificação dos responsáveis pelo crime.