Sarto envia à Câmara projeto que cria 62 cargos de subinspetor e 205 de inspetor da Guarda Municipal - TV Jangadeiro

O José Sarto (PDT) anunciou, nesta quinta-feira (27), novas medidas na área da segurança em Fortaleza. Desta vez, ele enviou à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) um projeto de lei que cria 62 cargos de subinspetor e 205 de inspetor da Guarda Municipal.

“Possibilita a promoção para quem cumpre os requisitos legais e estimulando o desenvolvimento dos servidores”, disse ele em publicação nas redes sociais. O projeto é apreciado pelos vereadores em regime de urgência.

Nesta semana, Sarto já havia anunciado a posse de mais uma turma com 255 agentes aprovados no Concurso da Guarda Municipal, além da ampliação do videomonitoramento dos equipamentos públicos de Fortaleza.

As medidas surgem após a tentativa de chacina na Areninha Campo Barroso, na última sexta-feira (21). O crime deixou uma mulher, de 48 anos, e uma criança, de 10 anos, mortas, além de oito crianças e adolescentes feridos.

ONDA DE VIOLÊNCIA

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o Governo do Estado está dialogando com a Prefeitura de Fortaleza para realizar ação policial focada na segurança dos entornos das areninhas. A declaração foi feita na segunda-feira (24), no Centro de Eventos, onde 61 equipes das forças de segurança se reuniram antes de iniciar o patrulhamento nas regiões de maior incidência de crimes.