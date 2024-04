Sarto anuncia nomes dos novos secretários da Prefeitura de Fortaleza - TV Jangadeiro

O prefeito José Sarto (PDT) divulgou os nomes de 17 novos secretários para integrar a gestão municipal em Fortaleza, abrangendo áreas como Educação, Segurança, Esporte e Cultura. As alterações surgem em resposta à saída de secretários da Prefeitura nos últimos dias, buscando concorrer nas eleições municipais deste ano.

Segundo a legislação, os servidores da administração municipal precisavam se desincompatibilizar de seus cargos até seis meses antes do pleito. O anúncio foi feito na noite dessa segunda-feira (8)

Os até então secretários de Educação e de Segurança Cidadã, Dalila Saldanha e Coronel Holanda, respectivamente, deixaram suas posições na gestão para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza.

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), que estava à frente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, também se desvinculou do cargo. Elpídio Nogueira, irmão do prefeito e que comandava a Secretaria de Cultura de Fortaleza, também foi substituído.

“Desejo aos novos secretários municipais todo o sucesso e solícito a todos que se empenhem ao máximo para continuarmos nosso trabalho, atendendo à população com sensibilidade e respeito”, afirmou o prefeito ao revelar a lista.

📌 NOVOS SECRETÁRIOS

Instituto de Planejamento de Fortaleza: Larissa de Miranda Menescal

Secretaria da Educação: Jefferson de Queiroz Maia

Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal: Ricardo Ribeiro Garcia

Secretaria da Segurança Cidadã: Heraldo Pacheco

Secretaria da Cultura: Roberto Viana dos Reis Júnior

Procon: Eneylandia Rabelo Lemos

Secretaria do Esporte e Lazer: Ticiana Sampaio Pinheiro

Secretaria Executiva Regional (SER) 1: Priscila Teixeira Lima

SER 2: João Carlos Araújo

SER 3: Ariane Sousa da Silva

SER 4: Ubiratan Teixeira

SER 5: Lucinildo Frota

SER 7: Bruno Alves Batista Falcão

SER 8: Carlos Frederico de Lacerda Castelo Branco Moreira

SER 9: Pedro Tiago Mendes Amaral

SER 10: Alanderson de Castro Mangueira

SER 11: Fernando Feitosa de Lima