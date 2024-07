São João de Fortaleza tem clássicos do forró com Waldonys, Zé Cantor e Magníficos - TV Jangadeiro

O São João de Fortaleza, a maior festa junina de capital do Brasil, chegou ao seu último dia neste domingo (30) com apresentações de Waldonys, Zé Cantor, Banda Magníficos animando o público do Aterrinho da Praia de Iracema.

O cantor Waldonys foi o primeiro a subir no palco, chegando de paraquedas. O cearense animou o público com grandes sucessos do forró como “Se Lembra Coração”, “Até Mais Ver”, “Esperando Aviões” e “Vem Morena”, canção de Fagner e Luiz Gonzaga.

Em seguida, Zé Cantor, cearense que une o forró tradicional ao contemporâneo, tomou conta do palco. Para encerrar o São João de Fortaleza, a banda paraibana Magníficos trouxe sucessos como “Cristal Quebrado”, “Carta Branca” e o clássico “Me Usa”.

Os cachês dos artistas foram custeados pelos patrocinadores do evento. A expectativa é que a festividade tenha gerado um impacto positivo para 1.200 pequenos negócios, entre ambulantes, bares, restaurantes, artesanatos e outras atividades.

O São João de Fortaleza foi realizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e promovido pela Jangadeiro.