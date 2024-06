Saiba como verificar se um médico é, de fato, especialista na área em que atua - TV Jangadeiro

Sempre que vamos ao médico, confiamos nas informações fornecidas, mas você sabia que é possível conferir se o profissional realmente tem aquela especialidade na qual está consultando?

🤳🏾 Para verificar a procedência, você pode acessar o site portal.cfm.org.br. Confira o passo a passo no vídeo abaixo no instagram do Jornal Jangadeiro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

O Conselho Regional de Medicina (CRM) é responsável por regulamentar e fiscalizar o exercício da Medicina no Brasil.

Já o CRM médico é a credencial que comprova o registro do profissional no respectivo Conselho. Esse registro é obrigatório e essencial para que o médico exerça legalmente a profissão. Caso cometa alguma infração, seu registro pode ser cassado.

A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) é a norma regulamentadora para o registro de especialidades e áreas de atuação e proíbe anunciar e exercer uma especialidade médica sem registro no CRM de seu estado.

Portanto, é considerado infração ética “anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina” (artigo 115).

É importante ressaltar que, de acordo com o Conselho, o médico pode – a partir do registro – exercer quaisquer atividades independente do título de especialista. Não pode, no entanto, anunciar especialidade que não esteja registrada no CRM.