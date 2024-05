Saiba como é feita a investigação de crimes pela Perícia Forense - TV Jangadeiro

Em grandes cidades como Fortaleza a violência é recorrente, o que requer uma maior demanda nas investigações de crimes. Assim que uma denúncia de atentado a vida, violação ao patrimônio ou acidentes de trânsito é feita, a Perícia Forense inicia o trabalho de recolher provas que muitas vezes passam despercebidas a olho nu, mas que constatam como o caso aconteceu.

A sede da Perícia Forense é localizada do bairro Moura Brasil, em Fortaleza. O local é responsável pela demanda da capital e outros 18 municípios da região metropolitana. Lá as evidências são transformadas em provas, a serem utilizadas do inquérito policial ao julgamento. Os agentes utilizam a tecnologia aliada a competência para contribuir nos casos.

O jornalismo da Jangadeiro foi até a sede para acompanhar o processo de apuração de provas e o que está por trás das ocorrências que são mostradas diariamente nos jornais.

📲 Assista ao vídeo e veja os métodos usados nas investigações.