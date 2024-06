"Quero garantir a motivação dos policiais nas ruas", diz Roberto Sá em visita às forças de segurança - TV Jangadeiro

Em visita às sedes das Forças de Segurança do Ceará, o secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, disse que um dos seus principais objetivos é garantir a motivação dos policiais que estão nas ruas.

“Um dos meus principais objetivos é contribuir com os trabalhos para garantir a motivação dos policiais que estão nas ruas para que, assim, eles possam realizar um melhor serviço à população cearense. Com nossos policiais motivados, as pessoas que estão envolvidas em crimes aqui no Ceará irão sentir o poder da ação policial”, destacou Roberto Sá ao visitar o Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar, nessa terça-feira (4).

O secretário também visitou a sede da Polícia Civil e reforçou a necessidade da integração entre os servidores das Forças de Segurança para reduzir os índices de crimes. “Sozinho não vou fazer nada, vou precisar da ajuda e colaboração de todos para que possamos fazer do Ceará, um estado cada vez mais seguro”.

Nos próximos dias, o secretário deve visitar as sedes do Corpo de Bombeiros Militar; da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública; da Perícia Forense e da Academia Estadual de Segurança Pública.

TRABALHO “IMPLACÁVEL”

Empossado na segunda-feira (3), o secretário prometeu um trabalho “incessante” e “implacável” contra o crime.

Durante discurso, ele mandou um recado a criminosos. “Nós estaremos juntos, governador, e nós vamos para cima. Estaremos 24 horas incessantemente e implacavelmente atrás desses criminosos. Atuaremos dentro da legalidade, mas com todo o rigor possível, implacavelmente. Criminosos do Ceará, nós não daremos trégua”, declarou.