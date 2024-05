"Queremos proporcionar a maior segurança possível", afirma novo titular da SSPDS, Roberto Sá - TV Jangadeiro

O governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu nesta sexta-feira (31) com o novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá. Durante o encontro, foram debatidas as futuras estratégias necessárias para combater a criminalidade no Ceará.

“Não mediremos esforços e investimentos para garantir mais segurança para nossa população”, afirmou Elmano de Freitas.

Durante a reunião, Roberto Sá expressou gratidão pelo apoio do Governo no combate ao crime. “Queremos proporcionar à população a maior segurança possível. Isso só pode ser alcançado com o comprometimento e o alinhamento das forças policiais. Gostaria de agradecer ao governador pela confiança em nosso trabalho e pela receptividade das forças de segurança do estado”, comentou.

O novo titular da SSPDS será empossado nesta segunda-feira (3) em um evento solene no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

A reunião também contou com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klênio Nascimento.

MUDANÇAS NO COMANDO

Anunciado na segunda-feira (27), logo após a saída de Samuel Elânio, Roberto Sá possui formação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) e é especialista em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública, com módulo internacional em Harvard, nos Estados Unidos. Além disso, tem pós-graduação em Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas.

Roberto Sá já atuou como secretário da Segurança no Rio de Janeiro e foi subsecretário de Planejamento e Integração Operacional no mesmo estado. Seu último cargo em secretarias governamentais foi como secretário de Segurança no Espírito Santo, onde trabalhou até abril de 2020.