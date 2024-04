"Quem quiser me prejudicar, vai prejudicar a população de Fortaleza", diz Sarto - TV Jangadeiro

O gestor municipal José Sarto (PDT) voltou a afirmar que a Prefeitura de Fortaleza não recebe apoio do Governo do Ceará e do Governo Federal. O político defendeu que questões ideológicas sejam superadas em prol da sociedade.

“O meu partido é Fortaleza, independente de questões partidárias. Quem quiser prejudicar o prefeito Sarto, vai prejudicar a população de Fortaleza. Eu fui eleito pela população, estou honrado em defendê-la. A gente tem que dialogar com todos”, declarou em entrevista à Rádio Jovem Pan News nesta quarta-feira (3).

Sarto falou ainda sobre o governador Elmano de Freitas (PT), afirmando não possuir nem relação pessoal nem profissional com o chefe do Palácio da Abolição.

“É a primeira vez em 20 anos que a Prefeitura de Fortaleza está sem apoio dos governos do Estado e Federal. Eu tenho apenas o apoio da minha equipe e de boa parcela da população”.

O político ainda garantiu “preservar amizade” com o Ministro da Educação, Camilo Santana (PT). “Nunca vi ele falar nada pessoal da minha conduta. Aos amigos, é dado o direito de convergir”, disse.

Sobre o rompimento entre o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará, Sarto reconheceu as falhas do seu aliado, Ciro Gomes, e avaliou que os petistas não fazem autocrítica.

“Eu tenho ligação de amizade com o Ciro, mas ele não é Deus, ele erra bastante. Tem gente dentro do PT que acha que Lula é Deus. Nem que ele queira, ele não é [Deus], ele erra, e triste de quem pensar que não erra”, concluiu.